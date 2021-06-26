因應北農爆出群聚感染，新竹市政府22日啟動「果菜公司快篩專案」，安排新竹果菜批發市場員工、承銷商及攤商全面快篩，截至今天已篩檢253人，結果均為陰性，初解除大新竹地區民眾疑慮。
市長林智堅表示，新竹農產運銷公司（新果菜批發市場）為大新竹地區最重要的蔬果批發市場，北農群聚感染事件發生後，市府立即啟動全面快篩作業，針對新竹果菜批發市場員工、承銷商及攤商，安排至竹科篩檢站、國軍醫院社區篩檢站與香山篩檢站快篩。
22日至今天止，共完成253人篩檢，其中有40名果菜公司員工、213名承銷商及攤商完成快篩，結果均為陰性。
林智堅說，新竹市府已安排其餘攤商陸續篩檢，接下來也將逐步擴大篩檢範圍及對象，請市民安心。
市府產業發展處表示，新竹農產運銷公司除「貨運回頭車」與北農略有關係外，員工及承銷商業務都與北農無直接關聯，蔬果都是產地直送，為求慎重、防堵病毒，市府仍大力呼籲攤商及相關高風險接觸者應踴躍參與篩檢，讓市民有安心採買的市場購物環境。
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