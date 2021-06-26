《美麗島電子報》6月民調出爐，總統蔡英文在施政滿意度上進入死亡交叉，而行政院長蘇貞昌死亡交叉的差距則越來越大。《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，造成不滿意度增加的原因，分別是疫情和經濟，他更以民調數據指出，許多民眾對經濟問題感到非常不滿，且這問題還嚴重到連美國和日本都十分關注，甚至出手幫助蔡英文。

吳子嘉25日搶先在政論節目《關鍵時刻》公布民調結果，結果顯示，信任蔡英文的民眾有48.3％，不信任蔡英文的民眾有46.3；但是滿意蔡英文執政表現者為47.6％，不滿意蔡英文執政表現者為49.1％，他在節目中表示，對蔡英文好的一些消息都出現後，我們再做調查，結果還是死亡交叉；而上個月民調就陷入死亡交叉的蘇貞昌，這個月的死亡交叉還擴大了，上個月差距是2.6個百分點，這個月是6.2個百分點，整個在擴大中。

吳子嘉指出，解封日期還遙遙無期，新的病毒馬上要來了，目前看到最不滿意的，有兩個面向，一個是疫情，另一個是經濟，疫情的事情可以慢慢談，至於經濟的問題，他補充，20到29歲的族群，對經濟感到不滿意的人占了7成，50到59歲族群則占了77.4%，而50到59歲的人在家裡還是扮演主要經濟來源的角色。

吳子嘉透露，國小程度以下的人，感覺不好有77%，而國小程度的人屬於勞動階級，現在很多領日新的都面臨這個問題，至於國小程度族群認為好的只有15.8%，而平均值是26%，低於平均值表示這問題很嚴重，勞動階級認為好的人非常少，「中彰投77%，非常壞」。

主持人劉寶傑嚇了一跳，「為何中彰投比例這麼高？」吳子嘉則回答，中彰投為什麼壞的原因，他沒辦法解釋，但他認為應該是因為服務業，中彰投是服務業為主的地方。接著，劉寶傑又說，「如果以區域來算，新北認為不好的71.9%；台北相對比較好，有69.2%；桃竹苗72.2%，最可怕的是中彰投，高達78.9%」。

吳子嘉直言，這種數據表示差不多崩盤了，家裡經濟來源創造者覺得不好，但危機才剛開始，大家都不知道何時解封，目前蔡蘇內閣現在的情況是在往下走的，陷入死亡交叉，用經濟做對照組來看就知道，還在麻煩裡面沒脫困。

對於美國突然宣布6月30日重啟TIFA談判，吳子嘉分析，「美國搶救小英大兵，搞了好幾年不談，現在突然宣布，老美要來救蔡英文，因為蔡英文太重要，蔡英文死亡交叉不是我們感受到，美國、日本友邦也都注意到這個嚴重的問題」。