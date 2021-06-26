誤會大了！台中市26日新增確診數為0，台中市衛生局長曾梓展也特別表示，日前確診重症插管大安區68歲自行車零件老闆（案12476）經救治後已拔管，他鄭重否認自己是打麻將染疫，而是5月中接觸到彰化埔心某廠商，讓廠商和太太先後確診，他根本不會打麻將。

大安區腳踏車零件公司老闆6月10日確診，由於一確診就在彰化某醫院插管治療，疫調困難，台中市政府也申請手機軌跡及警政協尋，陸續追出其一名女性友人、新社風動石卡拉OK老闆娘確診，一開始也傳出他的感染源是來自彰化麻將傳播鏈。

該名男子日前重症轉輕症拔管，他向衛生局澄清自己不會打麻將，感染源為5月中接觸到彰化埔心某公司老闆，該友人的太太5月19日確診，而該名廠商則是5月24日確診，倆人都是彰化縣領號的確診個案，而大安自行車零件老闆則是5月底就有症狀，5月10日症狀惡化就醫，除採檢確診，也重症插管，當時家人不清楚個案活動史，一度誤會他的感染源是彰化麻將傳播鏈。