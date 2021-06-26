對於屏東出現6例Delta變種新冠病毒確診，國民黨籍新北市議員陳偉杰指出，指揮中心三次錯失普篩時機，政府請向全民道歉。

一對自秘魯返台的祖孫被檢出感染印度Delta變異株，相關本土個案病毒序列今出爐。中央流行疫情指揮中心今（26）日宣布，除了這兩位祖孫外，計程車司機、鄰居、鄰居親人、鄰居友人總計6人全驗出Delta變異株。

陳偉杰指出，民進黨政府剛愎自用，自恃專業卻是專業傲慢！侯友宜市長在去年疫情爆發初期 即建議入境普篩，驕傲的民進黨政府聽不進在野黨的建言，失去第一次入境普篩時機。

去年八月台灣防疫有成，自大的民進黨政府更不會聽進侯友宜市長的第二次建言，不僅由行政院長蘇貞昌和中央疫情指揮中心定調「沒有必要」，更動員民進黨民代砲轟在野黨浪費醫療資源、不尊重專業、看不慣台灣好等批判，因而錯失第二次時機。

今年五月因為民進黨政府3+11錯誤決策使得國境防疫出現破口，導致國門洞開病毒入侵，至今已 犧牲六百多條人命，讓台灣付出如此龐大的社會與國家成本，但執政傲慢使民進黨依舊不進行入境普篩，錯失第三次時機。

陳偉杰強調，去年侯市長的兩次建言，哪怕只要有一次中央政府聽進去，台灣都不會遭遇今年五月的危機，也不會有疫苗短缺的爭議，更不會犧牲六百多條人命。民進黨政府一定得眼見更兇猛的Delta病毒確認入侵台灣後，才肯執行入境普篩，但台灣民眾損失的生命與財產，該找誰求償？

陳偉杰語重心長的表示，打針不痛，痛的是已經失去了六百多條人命，更痛的是因為 政府的傲慢與失職，導致了許多家庭的破碎。如今國門洞開，防疫大門已破，民進黨政府被迫決定入境普篩，證明去年侯友宜市長與國民黨的建言是正確的。

三次錯失時機讓台灣民眾付出的代價實在太大無法計量，陳偉杰呼籲，民進黨政府請向全民道歉吧！請蔡英文總統放下權力的傲慢，以蒼生為念，真正的展現完全執政的謙卑，請別再政治算計、挑起無端的政治對立了。