屏東爆發印度變異株本土群聚，目前已有6人確認染Delta病毒，引起人心惶惶，是否還有未知黑數？有網友表示，爸爸是白牌計程車司機（案14298）的好友，並爆料指出，屏東縣政府早在14日就已經知道有2例從高風險國家祕魯歸國的確診案例，竟低調處理，村里間根本沒人知道確診者可能就在你身邊，覺得老百姓真的很可憐。

原PO在網路論壇《PTT》表示，真的覺得一般人民很可憐，無法第一時間得知最新訊息，得知的永遠僅是政府願意讓你知道的。他說自己的爸爸目前也被匡列隔離中，白牌計程車司機是他朋友，這幾天跟爸爸通電話時，爸爸告訴他的消息，目前證實都是正確的。

原PO指出，爸爸昨(25)日就跟他說屏東+3，甚至連身份都告訴他了，今天中午又跟他說白牌司機確定是變種病毒。原PO氣憤表示，現在確定源頭就是祕魯返國祖孫，屏東縣政府是否應該出來道歉？

原PO說，既然屏東縣政府6月14日就知道縣內有兩例確診，而且還是從高風險的祕魯歸國，如果當時就積極篩檢、疫調，是不是就能提早發現他們有偷偷跟鄰居接觸，進一步阻止後續的傳染了？

原PO怒嗆，屏東縣府非但沒有積極處理，反而試圖低調處理，認為這兩例在當時不算在屏東，看到縣長的臉書，6月14日還在開心慶祝連續幾天+0，慶祝端午節，完全沒提到楓港居家隔離驗出兩例確診，最令人生氣的是，村里間根本沒人知道身邊就有確診者，質疑縣府難道不用負責嗎？

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「6/14確診，但沒疫調？這就真的不OK了」、「6/14到現在，唉難怪要補救封城了」、「越是隱匿，爆發的更大，就越難收拾」；不過也有網友提醒「你小心，政府沒講的東西你先講，會被抓」、「蟑螂要進攻你了，小心」、「當時不知道是印度變種吧，所以大意了」。