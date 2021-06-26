總統蔡英文。（資料照片）

現在財經界、宗教界都在協助向外購買疫苗，其中慈濟基金會有意捐贈500萬劑BNT疫苗，蔡英文臉書透露，今下午，她透過視訊和證嚴上人通話，也請指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。

總統蔡英文在臉書表示，關於慈濟基金會也有意捐贈500萬劑BNT疫苗，她跟大家保證，政府一樣會積極處理。今天，她透過視訊和證嚴上人通話，也請指揮中心依照實際疫苗計畫需求，與慈濟進行討論，協助相關作業進行。

距離上次前往花蓮拜訪證嚴上人，已經有一段時間。她透過視訊問候上人，感謝上人一直為台灣祈福，更謝謝慈濟基金會長年以來在台灣和世界各地的付出。

另外，關於台積電、鴻海／永齡基金會規劃分別捐贈政府500萬劑BNT疫苗專案，經過評估這兩個捐贈單位所提出方案和條件的可行性，以及疫苗採購的法律與技術問題後，目前的最新進度是，昨天已經完成簽署開啟專案採購所需的法律文件，政府部門完成了這一階段承諾的協助事項。

她說，要感謝台積電、鴻海／永齡基金會、行政院、指揮中心的夥伴們，在上週五會面後，這一個禮拜當中，大家密集會商討論，在共同努力下，讓專案計畫往前再踏出一步。

她指出，接下來，這兩個單位將接續完成採購與捐贈的相關工作，政府也會維持良好公私協力的合作關係，提供必要的協助，這些過程都是為了確保未來國人的健康權益保障。

蔡英文呼籲，這個時刻，需要的是攜手克服疫情，無論是採購疫苗或施打疫苗，盼望大家停止唱衰和謠言，更不要分化台灣。相信在政府和民間共同努力下，將能凝聚更大的力量，讓台灣克服疫情的挑戰。