中天綜合台全新一季《歌手當打之年》自開播以來好評不斷，參賽歌手當中備受眾星愛戴的非周深莫屬，擁有純淨的「神仙嗓音」，每每開口總能讓全場聽得如癡如醉，也因此成了《歌手當打之年》開賽以來未被奇襲過的參賽歌手，甚至在網路上掀起一波「為什麼沒人敢奇襲周深」的熱議話題，有網友就說：「一開口就讓你跪了，誰敢奇襲？」

如此討人喜愛的周深，其實在成長過程非常艱辛，因變聲期與同齡層的差異性讓他產生了心理壓力，原本開朗活潑的小男孩沒了笑容，「我唱歌的時候，也有些人說不能接受這樣的歌手，我比別人多了一個要被接納的過程。」慶幸的是作品《大魚》出現，幫助周深熬過了需被接納的時期，如今的周深已成為觀眾們喜愛的「天籟歌神」。

周深在節目中演唱作品《Baby До свидания》，他笑曝選曲原因：「歌詞有一句俄語我就選了，因為我在烏克蘭讀過書，所以我對俄語系的語言，就會覺得好像跟我很有關係。」在練習過程，周深也發現這首歌會讓他聯想起烏克蘭民歌《紅莓花兒開》，索性把兩首歌曲相互融合，再搭配美聲唱法，讓這次的演出更添異國色彩，精彩絕倫的表演讓袁婭維立馬拜師求教學。精彩內容請鎖定中天綜合台每週日晚間8點《歌手當打之年》。