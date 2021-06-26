新北市民眾接種疫苗後，26日再傳5例死亡個案，多數都有慢性疾病史，目前新北市累計死亡案例已達50人。新北市衛生局表示，案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。

新北市衛生局表示，新莊區通報89歲女性，6月18日上午接種疫苗，身患高血壓，晚間血氧低，緊急送醫救治，22日死亡。

新莊還有91歲女性，6月16接種，身患多重慢性病，17至18日意識模糊及肌肉痠痛，25日上午死亡。

另永和區通報88歲女性，6月16日上午接種，無慢性病，6月17日到19日正常作息，20日反覆發燒，21日中午死亡。

永和還有89歲女性，6月15日接種，身患多重慢性病，16到24日正常作息，25日早上死亡。

最後還有119通報66歲男性，16日在洗腎中心接種，身患多重慢性病，17日到24日出現暈眩，25日早上死亡。

衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報，新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統。