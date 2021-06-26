竇智孔自嘲像桶仔雞。（八大提供）

竇智孔在鏡頭前用香茅做菜。（八大提供）

全台疫情警戒，八大第1台《台灣第一等》主持人竇智孔也暫停節目外景工作，居家防疫。儘管安於宅在家的生活，但熱愛到處趴趴走的竇智孔仍非常期待疫情結束能走出戶外，尤其想趕快回歸工作崗位，他笑喊：「從來沒有這麼想出外景過，原來出外景是這麼的幸福，我超想出外景的，超想工作的！」

《台灣第一等》帶領觀眾一窺食人魚的真面目和拜訪在地的香茅達人。竇智孔前往南投學習蒸餾香茅油時，整個人站在鍋爐裡，認真地將上百斤的香茅陸續放入鍋中，一旁的工作人員關心詢問：「裡面會熱嗎？」只見竇智孔滿臉疑惑：「不會啊！又還沒開始燒。」完全沒發現底部已升起爐火，一經提醒後，他開玩笑反問：「但我人還在裡面耶！我這樣算不算是香茅桶仔雞？」竇智孔飛快將香茅草放好後，趕緊爬出鍋爐，還就地取材，用南投新鮮的香茅，做出竇式香茅創意料理。

竇智孔廚藝精湛，但平常在家幾乎不太下廚，居家防疫期間，偶爾會下廚烹煮糖醋、咖哩、豬排等料理，用美食療癒自己和家人。也因為宅在家的時間變多，所以也會趁小孩睡覺時，享受屬於自己的「me time」彈彈吉他，或是重拾之前荒廢掉的有氧、重訓、間歇等運動。

和多數的父母一樣，竇智孔坦承24小時在家帶小孩，也會瀕臨理智線斷的時候，但這樣的狀況非常少，他和老婆幃幃會適時提醒對方冷靜，竇智孔說：「其實也蠻喜歡這段時間的，可以完完整整的照顧和陪伴小孩。」