沒客人，有的農民還打起瞌睡。（張毓翎攝）

碰上芒果產季，玉井青果市場走道上空蕩蕩，放眼望去，現場叫賣的果農遠比消費者還多。（張毓翎攝）

截至26日，台南市已連續第11天零確診，疫情稍微緩和，正值芒果產季，以往人滿為患的玉井青果市場，今天周六人潮依舊冷清。「來喔！來喔！先生小姐要帶一籃回去嗎？」放眼望去，現場叫賣的果農遠比消費者還多，沒客人，有的農民一不​小心打起瞌睡，有的呆坐著心裡悶的發慌。

說到芒果，就想到玉井。玉井是台灣芒果重要產地，這幾年「玉井芒果」的名氣響亮，廣為人所熟知，每到夏天，從中正路老街上的芒果冰店，再到芒果批發市場，沿路上被人車擠得水洩不通，尤其是找停車位，就讓許多遊客崩潰，不少人還會特地搭公車，參與這一年一度的芒果盛事，

「一年中主要收入，就靠這一次！」黃姓農民無奈說，今年因乾旱小果特多，但總產量與去年持平，價格卻和去年差很大，價格低就算了，主要是沒有客人，農民心情忐忑不安，他因為擔心賣不出去，反而賠更多，今年種植的「土芒果」，將近一半放棄採收，只能心痛地看著它掉到地上腐爛。

逢假末假期，往年擠滿人潮的玉井老街都空蕩蕩，有些店家因為無生意乾脆關門，連附近玉井農會開的熱情小子芒果冰館，一樣暫停營業。玉井區農會總幹事莊文淵表示，現在禁止餐飲內用、僅供外帶，打消許多民眾來吃冰的念頭，原本期待6月28日解除三級警戒後，冰館就能營業，沒想到還是夢碎。

玉井農會21日啟動收購作業，莊文淵憂心忡忡地說，這幾天內、外銷量未有明顯成長，隨著採收量愈來愈多，價格有下滑趨勢，不過未來價格很難說，只能期待這波疫情趕快好轉。