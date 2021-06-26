警方上車將朝綠委趙天麟服務處撒冥紙和丟水球抗議的徐尚賢拉下車。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

徐尚賢朝綠委趙天麟服務處丟擲水球，因被警方制止，水球摔破在地上。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

吳姓老翁在趙天麟服務處前高舉「台灣需要疫苗」的看板抗議。（石秀華攝）

警方事後在馬路上撿拾冥紙。（石秀華攝）

反空汙反萊毒顧健康全民聯盟發言人徐尚賢今天下午號召百名支持者上街，抗議「沒疫苗可打、政府草菅人命」，遊行隊伍繞至綠委趙天麟服務處時，原本僅鳴笛抗議，隨後又折返，徐尚賢站在宣傳車朝服務處丟水球及撒冥紙，被警方拉下車押走，支持者不滿一度占據馬路抗議，警方出動拖吊車驅離，徐男抗議不成，反被依公共危險及違反社會秩序維護法送辦。

遊行隊伍今日下午2時在高雄五福國中大門口集合，在徐尚賢掛著寫有「政府草菅人命！全民揭竿起義」布條的宣傳車帶領下，約有10輛汽車及20輛機車參與遊行，由於遊行路線經過高市府及綠委趙天麟服務處，警方事先部署警力進行道路管制，讓遊行車隊無法靠近停留抗議。

隊伍出發前，徐尚賢受訪時提及此次遊行訴求表示，有62名立委在立法院擋下原先要在8月底進口的3000萬劑國際認證疫苗，讓他們非常不能接受，在現階段國內疫苗不足的情況下，立委擋下進口疫苗，根本不把台灣人的命當一回事，決定找立委們討公道，希望立委出面說明阻擋疫苗原因。

遊行隊伍經過綠委趙天麟服務處時，適逢周六，服務處大門深鎖，轄區苓雅分局警方仍嚴陣以待，原本隊伍經過時僅鳴笛抗議，1名來自左營區的吳姓老翁（73歲）單槍匹馬手舉著「台灣需要疫苗」的看板走近服務處，被眼尖警方發現趨前制止，老翁大喊：「沒疫苗可打，叫我們要怎麼辦？」記者問「你想打何種疫苗？」老翁說，「不要AZ，其他品牌包括中國產製的都行」。

隊伍隨後繞離趙天麟服務處，10分鐘後又突襲繞回，當時警方沿路派員跟在後，尚未撤崗，徐尚賢整個人站在宣傳車上，拿出水球先朝服務處方向丟擲，警方在他拿出冥紙丟撒時，上車將徐一把拉下，在支持者抗議聲浪中，強行將徐押走，現場一度混亂，警方出動拖吊車欲脫走不願駛離的支持者自小客，才順利驅離支持者。

徐男被警方帶回偵訊，因佔據馬路且有撒冥紙、丟水球的行為，訊後被警方依公共危險及違反社維法移送法辦。