政府開放疫苗殘劑施打，造成亂象；東華大學教授施正鋒今臉書，一開頭就是「施正鋒老婆留言」，痛批政府空有技術沒有原理原則實在可笑；施正鋒老婆本尊台大農經系教授吳珮瑛受訪表示，「是我本人上去發文的」，昨天看到殘劑相關新聞，整個人「火熄都了（台語）」。

對於這次缺疫苗，沒在用臉書，卻會看老公臉書的吳珮瑛，對老公一位臉友在文章下的的留言「讚爆」；她笑說，對方先留「希望他的老婆像陳時中」；大家好問「為什麼」；這位臉友回說「因為什麼都不買」。

施正鋒最近臉書常會出現「施正鋒老婆留言」；原本外界以為是施正鋒代老婆PO文，個性爽朗的吳珮瑛受訪時笑著說，因為自己是「遠古時代的人」，沒有臉書、不用手機，偶爾看到老公的電腦留在臉書那一頁，當下看到社會亂象，就直接在老公臉書「留言」空白欄發文，徵得施正鋒同意，就把貼文發出去。

吳珮瑛說，平常她有意見，大多以投書發表，議題多集中在離岸風電、供電等議題，很少評論公投、選舉等政治議題，但是最近政府防疫政策，實在讓人看不下去。

她說，政府部門這些人實在白癡到可以，連對於每個施打站每天已開封未施打完的疫苗，剩下的所謂「殘劑」，也需要設計什麼程式、什麼殘劑地圖。

她指出，那些七、八十歲的老人施打，多半都有家屬陪同，打不完的部分，就乾脆給陪同的人施打，甚至陪同的外傭也可以，這麼簡單的事，還要設計程式，她昨晚看到這個訊息，整個人「火都熄了（台語）」，所以就在老公的臉書發文。