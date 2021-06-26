回憶殺》明星表面上給大眾的印象就是光鮮亮麗，不過也因圈內競爭激烈，不少人壓力大到身心出現問題，曾是亞視力捧的小生容錦昌，不僅身家破億，還有帥氣外表，但卻因醜聞纏身導致沒戲可拍，最後只能離開演藝圈。

容錦昌1990年通過亞洲電視舉辦的歌唱大賽進入演藝圈，因為父親容燦坤以經營麻油廠生意聞名，據傳身家逾億、所以他在圈中被稱為「麻油王子」。因形象健康及身材健美，曾是90年代亞洲電視的希望之星，在劇集中大多飾演正直、老實角色。

容錦昌出演過《殭屍道長》、《飛虎雄心》等作品。(圖／翻攝自微博)

容錦昌曾與李若彤、王敏德等演員合作，出演過《雪山飛狐》、《洪熙官》、《殭屍道長》等劇，憑藉電影《飛虎雄心》中的出色表現，獲得第14屆香港電影金像獎最佳新演員」的提名。除了戲劇外，容錦昌也曾主持《今日睇真D》、兒童節目《飛虎隊》等，1996年轉投無線電視後，事業開始走下坡，逐漸淪為配角。

2000年香港娛樂圈流傳無線藝人「Y君」（化名）患有愛滋病的消息，容錦昌成為嫌疑人，之後他被被負面新聞纏身，2000年8月，容錦昌在父親經營的麻油廠中，與哥哥容錦龍發生衝突，並用傘將他劫持，隨後遭警方用胡椒噴霧將其制服，容錦昌因打傷兩名警察被拘捕，法庭裁定他拒捕及襲警罪名成立，被判守行為(自簽擔保守行為)2年。

此外，容錦昌也遭媒體報道因服用藥物過量，在家中突然暈倒，需被迫送入醫院接受治療，2000年末容錦昌不堪醜聞困擾，主動向無線提出解約要求，退出娛樂圈，而他也傳出精神崩潰症狀。

容錦昌退出娛樂圈後，一直處於無業狀態，還被爆生活糜爛，2002年他涉嫌在公廁內偷窺男記者被捕，但因證據不足而無罪釋放，不過之後他多次被媒體披露，經常流連於公廁、健身室等公共場所，疑似尋覓同志伴侶，不過新聞沒經過本人證實。

容錦昌被指精神失常。(圖／翻攝自微博)

而淡出幕前的容錦昌一直受精神病所困擾，常瞪大雙眼在街頭遊蕩，曾有人看到他站在街頭傻笑，也有人看到他在公車上自言自語，本來是身價過億的富二代，卻因為負面傳聞淪落街頭，讓人看了不勝唏噓。