桃園市26日新增3本土、1境外案例，其中1人疑似中壢某食品廠指標個案友人，因他自知與指標個案有接觸，因此19日開始住在旅館至25日，日前身體不適自行採檢確診。另外1人為國軍桃園總醫院洗腎患者、1人調查中。

桃園市衛生局長王文彥說明，新增3本土案例，其中1人無法交代過去活動史，該個案自述覺得自己有問題，因此都住在旅館，24日身體不舒服，自行到醫院採檢確診。不過衛生局調查，他應是與中壢某食品工廠群聚指標個案13091有接觸，但該人又無法交代清楚，已經請警政系統介入調查。此外他自述7天內住了好幾個旅館，期間也有跟友人在一起，但是衛生局跟旅館接洽，又發現有些他自稱入住的旅館並無入住，會持續調查。

另外1例為國軍桃園總醫院洗腎患者，曾與9病房確診洗腎者有接觸。因此國軍桃園總醫院累計確診33例，其中4例外縣市，有3護理師、13病人、9看護、8家屬。還有1例調查中。

針對國軍桃園總醫院清零計畫，王文彥也說明，匡列居家隔離員工要21天後採檢陰性才能上班，其他員工也是每周需採檢2次，希望案件和平落幕。桃園市長鄭文燦也說，國軍桃園總醫院是南桃園相當重要的醫院，國防部已經進駐成立前進指揮所，相信會順利完成清零。