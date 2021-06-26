藝人賈永婕號召企業界、演藝圈好友積極募資，捐贈數百台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）給各醫院，加上連日送愛心餐、醫療物資等善行，被網友封為「抗疫女神」，不過最開心的，莫過於得到證嚴上人的肯定和稱讚，昨（25日）她開心表示：「今天是可以在人生當中說嘴一輩子的一天」。

賈永婕透露昨跑了台北醫學院、萬芳醫院、雙和醫院、北醫三重、北醫中興等5家醫院，並送上電子影像喉頭鏡，每個醫生都開心到不行，因為有了最先進的插管輔助器，可以救助到更多病患，不過最開心的莫過於到慈濟醫院時，受到證嚴上人親自加持和鼓勵，還大讚她：「漂亮、很慈悲、很善良、很勇敢」，從賈永婕身上看到了希望，讓賈永婕驕傲表示：「公公婆婆超愛上人的，我在婆家橫著走了啦」。

此外，賈永婕表示得到上人的鼓勵，無非是對自己莫大肯定，接下來勢必全力以赴，對此，網友也紛紛留言：「謝謝妳的穿針引線，保護醫護也幫助病患」、「妳真的很有心，會主動找尋哪些醫療器材，幫助的醫護人員和病患都受益」、「台灣人民感謝您的付出與熱心，但進出醫院要注意一下消毒防護措施，忙碌會影響免疫系統功能」。

行程滿檔的她也因此消瘦不少，還和大家宣布自己變瘦2公斤，直呼：「太開心了吧！做愛心可以減肥，拜託讓我繼續做下去」。

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