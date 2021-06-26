中央昨宣布開放18歲以上民眾預約疫苗殘劑，導致全台出現瘋搶亂象，有醫師抱怨診所行政工作被癱瘓，影響疫苗施打業務，建議市府另開視窗執行預約工作。台北市長柯文哲說，若現在要臨時寫程式，「唉！這實在是，打疫苗已經夠辛苦，結果處理殘劑比整瓶還累，真慘。」

殘劑問題惹得全台大亂，新北市長侯友宜批評中央政策倉促又無相關指引，也惹民怨。柯文哲也搭腔，指最大問題是沒人想負責任，所以每天講得很迷糊，他在北市乾脆自己簽名、照相寄給診所，意思是市長講的話他負責。

此外，由於新一批莫德納疫苗即將於30日逐步配發，柯表示，他目前準備1萬劑AZ疫苗，要處理批發市場，包含農產、畜產、花卉、環南市場等，預計下周四前會打完。待7月1日莫德納下來後，預計會在2日開打，但打疫苗「穩比快重要」，他不想比快。

至於政院授權台機電、永齡採購疫苗完成法律簽署，為何慈濟不行？他則笑說，等2者買的疫苗進入台灣再說，他每次說計畫不算，要做完才算，先看到疫苗進入台灣再講。