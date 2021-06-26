國內疫情嚴峻，高雄市岡山區好多店面暫停營業全面大消毒，有餐廳業者激動下跪說，「我代表全台灣所有人，我跟你們拜託啦，我要疫苗啦，真的要疫苗，你讓它進來啦，拜託啦。」資深媒體人羅友志向總統蔡英文沉痛喊說，他也好想跟著跪，全面開放疫苗進口吧。

羅友志26日在臉書指出，疫苗乞丐本來是指政府，現在她不甘自己被定義，一個「殘劑」又把全民拖進去，全部變成「疫苗乞丐們」，為了打到那「最後一瓶的最後4個人」，全部變成了到處求爺爺、告奶奶的疫苗乞丐。羅友志感慨說，何其悲哀。看著岡山老闆跪在地上，他也好想跟著跪。別玩弄百姓了，全面開放疫苗進口吧，拜託妳了。

網友紛紛說，「要預約殘留疫苗還搶不到！這台灣還真為世界做示範。」、「感覺疫苗像牙膏似的用擠的才出來...」、「向國際乞討疫苗不丟臉嗎？明明我們就有能力買。」、「一個疫苗，搞得民不聊生，台灣還有國格嗎？以前執政再爛，台灣人還是受歡迎，然而現在有錢不買，國人幫忙找不接受，為何啊！我們窮嗎？買不起嗎？預算不是撥給了？」

也有人認為，「又出現強烈的既視感？還是過去曾做過的預知夢？有人還記得去年口罩不夠用，怎麼做嗎？用蒸的，還有人記得嗎？經過一年半的超前部署，今年疫苗不夠怎麼辦？就打別國不要的，到處行乞化緣，再不然就是用客家精神的打法，現在再來一個打殘劑。」

有網友則表示，「有譜了，剛剛政府簽了郭董跟台積電BNT放行買賣。」羅友志回說，「謝謝他們，可是遠遠不夠啊...」。