位在茄苳交流道旁的全新校園與校舍，採木構造與自然塗料打造森林教室，可讓孩童們在自然環境中學習。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府全新打造的「華德福非營利幼兒園」已近完工預計8月底開學，27日起辦理招生，設籍在竹市的學童皆可報名，招生採線上登記、抽籤，共計招收120位幼兒。位在茄苳交流道旁的全新校園與校舍，採木構造與自然塗料打造森林教室，可讓孩童們在自然環境中學習。

市府教育處表示，華德福教育給予孩子「真實」經驗與感受，盼照顧學童身心靈需求。華德福非營利幼兒園明起採線上招生，凡設籍新竹市認同華德福理念者皆可報名，每月學費不超過2500元，低收及中低受入戶者免繳費用，具有優先入園資格（低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙、原住民等）學生即可登記報名，一般生則於29日起開放登記。

市長林智堅表示，新竹市出生率全國名列前茅，家長們也非常重視教育，新竹市積極推動新校園運動，讓學生有具美學、安全的學習環境。

新竹市率先於103學年設立全台首座公辦公營的華德福實驗學校，推出最親民華德福教育，讓家長、學生有多元教育選擇，由於反應熱烈，去年再投入4.4億元，在香山區五福路二段1450號、北2高茄苳交流道附近，新建華德福國中小學全新校舍，向下扎根設立幼兒園，讓華德福教育更加完備。

教育處指出，華德福幼兒園校舍順應地形、打破傳統方形格局，並以木構造、自然塗料打造森林教室，內部牆面大量留白，讓孩子自由上色，自己的教室自己畫，教室外更有大片草地空間讓孩子貼近自然。

而因應防疫，此次招生將採線上報名及抽籤，有需求的家長可參加幼兒園辦理的線上招生說明會，簡章可至華德福非營利幼兒園官網或新竹市公共化幼兒園招生系統下載。

教育處也提醒家長們，若學童已錄取其他公立及非營利幼兒園，家長須通知原錄取園所並辦理放棄入園程序，簡附放棄入園資格切結書，才能報名華德福非營利幼兒園，登記人數超過應收名額時，將採抽籤方式決定。

新竹市政府近年來積極興建或新增幼兒園校舍以利增班，幫助爸媽一同育兒，包含已完工啟用的茄苳國小附幼、三民國小附幼及高峰非營利幼兒園；另還有110學年招生的關埔及華德福非營利幼兒園，以及規畫中的市立新竹幼兒園及新竹國小附幼。

新竹市府預計112學年，所有新建的7所非營利與公立幼兒園都可完工，屆時將可增加1712個招生名額，提供更多幼生就讀機會。