台灣首見境外移入個案引發的印度變異株（Delta）本土群聚，確診者包括白牌車司機、超商店員、外籍移工等12人。專家表示，Delta的傳染力非常強，英國已有6成民眾接種疫苗，卻仍受Delta影響，引爆新一波疫情，導致解封時間往後延。台灣疫苗覆蓋率不足，且處於英國變異株（Alpha）的疫情之間，坦言當下處境很危險，一定要積極阻止Delta大流行產生，窮盡所有的力量來防疫。

林口長庚醫院副院長邱政洵表示，Delta的傳染力非常非常強，現在看來，這波群聚個案有的是超商店長，有的是隔壁鄰居、白牌車司機，和個案的接觸時間都不長，Ct值很低，與國際上的報告吻合，坦言「很可怕」。

近期世界衛生組織（WHO）警示，Delta已經在全球85個國家現蹤。邱政洵表示，英國疫苗接種率高，有6成民眾接種，但是當地還是因Delta病毒爆出新一波疫情，導致解封時間往後延，台灣則更危險。

邱政洵表示，台灣有「先天不足，後天失調」的問題，先天的不足是疫苗覆蓋率低，後天的失調則是這波疫情承接在第一波英國變異株（Alpha）引發的疫情之間。此刻已經不是思考Delta會不會進來，而是Delta已經進入社區，一定要積極去阻止、延緩大流行產生，必須把握時間提高疫苗接種率。

中央流行疫情指揮中心昨日宣布，6月27日起，從7個高風險國家，包含印尼、印度、英國等入境的旅客一律集中檢疫14天，入住時、檢疫期滿都需進行PCR檢測。自7國入境的機組員，則需入住防疫旅館或公司宿舍，期滿需進行PCR採檢。

對此，邱政洵認為，這樣的邊境管制措施強度可能不足，由於機組員具有高風險，建議不要區分是否從高風險國家入境，一律推動普篩。台灣目前的檢驗量能也要提升，從現行的每日8、9萬件，儘速提升至10萬件。他強調，篩檢是防疫的基礎，一定要趕快擴大，窮盡所有的力量來防疫。