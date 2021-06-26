國民黨台北市議員羅智強日前公開表示，「台灣曾為亞洲四小龍，卻淪為疫苗乞丐」，一番話引來綠營大動作反擊。台灣民意調查基金會董事長游盈隆表示，質疑執政黨是反對黨的天職，且「疫苗乞丐」說也非無的放矢，但卻引起蔡英文總統震怒反擊，搞的社會不得安寧，他更直言，若民進黨在平時也要操弄藍綠對立，最後恐會身敗名裂，不會有好下場。

游盈隆今(26日)在臉書上表示，我們政府面對瘟疫的方法是什麼？是正派嗎？這並不容易回答，因為任何簡單的回答，都將爭議四起，從許多跡象看來，台灣社會此刻已經被高度政治化，理性論辯越來越困難，情緒性對立越來越容易。

游盈隆認為，質疑執政黨本來就是反對黨的天職，例如藍營一句「疫苗乞丐」，話雖尖酸刻薄，但也並非全然無的放矢，卻引起蔡總統震怒，接下來當然就是府院黨團全面反擊，搞的社會烏煙漳氣，不得安寧。

游盈隆指出，民進黨從2016總統大選以來即刻意操弄藍綠對立，當疫情惡化時，便開啟選舉惡鬥模式，經常明示或暗示其支持者「你不與政府站在一邊，難道你要和惡質的國民黨站在同一邊嗎？」識者不禁為之氣結，民進黨在選舉時用這一招屢試不爽，因為台灣的確缺乏有意義的第三選擇，但若連非選舉期間，都來這一招，「這就像吃鴉片一樣，吃到最後身敗名裂，不會有好下場」。

游盈隆指出，如果連日常公共政策的討論，可以不分是非對錯，先問對方顏色，那理性的公共政策論辯就先被意識型態和情緒掩蓋，甚至淹沒，中央研究院陳培哲院士的遭遇就是最好的例子，所幸陳院士並沒有被執政當局的烏賊戰術擊垮，他最近又挺身而出，針對衛福部無預警重組疫苗審查委員會成員，提出嚴重質疑。

此外，游盈隆也發現，這陣子許多知識界的人也先後挺身而出開了不知多少槍，包括相當受尊敬的台大兒童醫院院長黃立民教授、台大醫院前副院長王明距教授、中研院研究員詹家琮等等，最近也開槍的是前民進黨主席施明德，這麼多的質疑和反對聲浪，顯示台灣民間社會具備了高度的自主性與獨立性，能有效制衡民進黨所掌控的國家機器。