台南市連續11天沒有新增本土確診個案，但因感染印度變異株Delta病毒的屏東縣計程車司機，曾於11、18日搭載也感染Delta的73歲男子，前往台南市佳里區法旨宮，引發高度戒備。市長黃偉哲26日表示，目前已匡列4名接觸者，還好4人採檢均為陰性；其中，2名寺廟人員居家隔離，2名友人自我健康監測。鑑於Delta的傳染力更強，市府將再評估對附近區域擴大匡列或篩檢。

黃偉哲認為，印度變異株Delta病毒具高傳染力、高散播力及高致死率，讓大家戒慎恐懼，市府一定會採高規格態度處理，目前已與屏東縣長潘孟安聯絡，將協助提供防疫物資，畢竟同島一命，南高屏都是南部縣市，一旦屏東疫情升溫，台南也必須注意。

市府衛生局長許以霖也說，屏東縣計程車司機案14298曾在11日上午9時49分搭載73歲男子案14409，前往國道3號新化休息站（北上），還拿芒果給2名友人；隨後，當天11時到下午1時，以及18日上午9時到11時，二度前往佳里區法旨宮，目前2名友人自我健康監測，2名寺廟人員居家隔離。儘管目前寺廟人員採檢是陰性，但市府也會再評估是否該區域需擴大匡列或篩檢。

新北市永和樂華夜市即將在7月1日起恢復營業，但禁止內用，僅開放外帶，黃偉哲也強調，指揮中心並沒有要求夜市停業，台南是自主性停止營業；他尊重新北市的做法，至於台南的夜市是否啟封？將再與衛生局、南部疫情指揮中心、夜市業者商討，希望能在防疫及攤販維持生計中求得平衡點，一有結果就會公告。