高雄、屏東僅一線之隔，傳染力極強的DELTA印度變種病毒株入侵屏東，讓高市府不敢掉以輕心，高雄市長陳其邁26日宣布，6月6日之後曾進出屏東枋山鄉活動的民眾，建議到社區篩檢站快篩，並且已經拜託高雄的四大醫學中心全力支援屏東相關防疫工作，一定會做屏東最強的後盾。

陳其邁表示，因為高屏往來密切，因此必須宣布相關防疫措施，若民眾在6月6日之後有屏東枋山活動史，建議到社區篩檢站快篩，假如有出現上呼吸道症狀、發燒、喉嚨痛、流鼻水等，請撥打1922安排採檢或就醫，千萬不要自行就醫。

陳其邁進一步說明，針對高風險對象，尤其農業貨車司機會對其進行採檢並造冊接種疫苗，而與屏東枋山有關的攤商會採檢，陸續都已經造冊完畢，目前正在比對名單，他也拜託接獲通知的人員，務必在26日晚上完成採檢，另外也要求批發市場降載、所有診所加強TOCC調查。

此外， 陳其邁指出，醫院也必須加強院內管理，針對出入屏東枋山的員工加強自主檢康管理，已住院超過3天的病患，3天就須採檢1次，住院3天內若出現呼吸道症狀者，再次進行PCR採檢。

陳其邁表示，他特別與屏東縣長潘孟安通知，高雄四大醫學中心將全力支援屏東的防疫工作，尤其是採檢能量部分，一定會做屏東最堅強的後盾。