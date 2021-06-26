香港男星黃日華當年與翁美玲攜手演出金庸劇《射鵰英雄傳》走紅兩岸三地，接著更憑藉在《天龍八部》飾演喬峰一角人氣再攀高峰。被譽為「最經典喬峰」的他，戲外也如喬峰般深情，至今仍難忘妻子梁潔華臨終前的痛苦模樣，令他在受訪時數度哽咽，寧願折壽20年也想換妻子回來。

黃日華與梁潔華結婚30多年，是香港演藝圈知名的銀色夫妻，2014年梁潔華確診罹患血癌，黃日華不離不棄陪伴身旁照顧，讓梁潔華感動不已，直言他是100分的好老公，沒有他不知道該怎麼辦。然而梁潔華去年5月仍不敵病魔逝世，享年59歲，令黃日華痛苦難以接受，近日受訪時更坦言一度失去了做人目標。

黃日華與妻子鶼鰈情深。(取自黃日華微博)

黃日華近日接受香港節目《單對單》訪問，表示在妻子過世後，生活也有了很大轉變，「之前24小時照顧她，她突然走了，我像失去做人目標，不知道今天要做什麼。最想照顧的人已不在，我好像有好多時間多出來。看見睡床、衣櫃內的衣服、照片都會想起她，情緒不受控制地失落。」

黃日華更在回憶妻子臨終前的痛苦模樣，數度哽咽，他說妻子跟他說「我不想死」，讓他很心痛，常常在念經時祈求上天，只要讓妻子好起來，他折壽10年、20年都無所謂。