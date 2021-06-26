磺港漁港午後湧入2、30人 金山區公所派員驅離

三級警戒延長至7月12日，部分民眾耐不住寂寞，趁周六外出放風，今（26）日午後，新北市金山區公所人員巡察各風景區時，發現磺港漁港、水尾漁港竟湧入2、30人，公所人員立即以大聲公驅離，所幸民眾均配合離開，並未抗拒。

此外，金山區台2線、八煙野溪也有零星遊客出現，均在勸離後離開。

金山區長廖武輝表示，日前金山區各知名景點擔心群聚早已公告封閉一個多月，可能民眾都悶壞了，無視封鎖線仍執意闖入，公所每日上、下午都分別會進行二次以上的防疫巡查，看到闖入封閉區域的群聚遊客都會加以驅離，除了漁港外，台2線上觀海的人潮、車潮也有增多的趨勢。

廖武輝呼籲，目前防疫三級警戒疫情尚未舒緩，請大家仍不可鬆懈，減少不必要的外出，金山很美，山不會動、海一直在，歡迎大家在疫情穩定後再來金山賞美景，目前真的不是急著踏青的時候，大家作好防疫才能早日回歸日常輕鬆的欣賞金山的美、北海岸的美。