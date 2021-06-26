昔日重機馳哨的頭汴坑長龍路，雖然是周休二日，不見車潮回流。（馮惠宜攝）

新光三越中港店在門口設置外取吧，讓民眾不用進館就能取餐取貨。（馮惠宜攝）

台中大遠百超市周六人潮稍見回流。（馮惠宜攝）

國內三級警戒持續延長，加上近日確診數下降，民眾會不會悶不住風景區或是百貨賣場透氣？台中北屯區大坑、太平頭汴山區26日未見車流、人潮增多；各大百貨除設在戶外的領餐用餐時間出現少許人潮，周六日比平日多至兩成人潮，看不出有較多人潮回流，業者也另闢網購拼買氣。

台中大坑九號步道26日仍有零星攤位出來擺攤，但登山步道被封，少見有民眾至此，台中市觀旅局指出，市府也出動稽查勸導，籲民眾遵守三級警戒規範；而昔日重機馳哨的頭汴坑長龍路，雖然是周休二日，不見車潮回流。

中市各大百貨公司目前也因三級警戒餐廳禁止內用、電影院停業，縮短營業時間苦撐度小月，26日人潮稍見回流，但業者表示，三級警戒以來，周休二日外帶用餐人潮會比平日多一點，也有消費是到超市採買囤貨，平均而言人潮約多了10％到15％。

而廣三SOGO人潮也明顯增加10％到20％用餐時刻一到設於美村路門口的取餐區，人潮略多，館內幾家餐廳也有消費者直接到場排隊點餐外帶；大魯閣新時代疫情期間主推餐飲外帶及免下車取貨等服務，加上連日大雨，故民眾多半選擇開車進館，昨日車流數相較上周增加約17％，入館人數則較上周增長4％左右。

而各業者也另闢電商網購賣場，增闢財源，中友百貨每日都有1至2場賣場專櫃同仁直播助攻下，業績回溫，也持續加碼購物網優惠活動，主推餐飲線上訂餐、店外取餐的優惠活動。

台中大遠百鼓勵民眾多加使用外送平台服務，可享優惠；另外也設置線上購物專區讓民眾一鍵下單、輕鬆入手！