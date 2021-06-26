今天在大聯盟場上藍鳥以5：6不敵金鶯，不過本場比賽當家重炮小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)再次敲出全壘打，目前超越大谷翔平的24轟，與教士隊小塔提斯(Fernando Tatis Jr.)並列25轟再登全壘打王寶座，今天他5打數2安打貢獻1分打點，打擊率來到可怕的.340。

FUTURE ANGEL VLADIMIR GUERRERO JR DID THE THING AGAIN! https://t.co/Sj3Lj4oJIc — Jeff Kelton (@AngelsBruh27) June 26 2021

這也是小葛瑞洛連兩天開轟，雖然今天大谷翔平馬上討回來，但他沒讓對方開心太久，而教士的小塔提斯同樣不好惹，今天一場比賽就灌進3轟，兩人目前以25轟並列全壘打王。今天藍鳥在第2局就啟動攻勢，「春天哥」史普林格(​George Springer)率先轟出陽春炮以1：0領先。

第3局金鶯則討回1分，但到了3局下半輪到小葛瑞洛上場，他在投手投出的第一球直接揮棒，球飛到深遠的中外野全壘打牆，比數來到2：1領先。第4局仍舊是藍鳥得分，小古瑞爾(Lourdes Gurriel Jr.)擊出一壘安打送壘上跑者回本壘得分，形成3：1局面。

接著第7局西曼(Marcus Semien)敲出二壘安打，一口氣為球隊再添2分，比數來到5：1領先。而眼看氣勢如虹的藍鳥沒想到大難臨頭，8局上半被金鶯一口氣轟下4分，曼卡索(Ryan Mountcastle)和桑坦德(Anthony Santander)接連擊出一壘安打，海斯(Austin Hays)再補上二壘安打，比數來到5：5平手。

兩隊就這樣打進了延長賽，但在第10局金鶯就想把比賽結束，瓦萊卡(Pat Valaika)在滿壘時選到保送，幫助球隊擠回重要分數，最後半局藍鳥則無力反撲，最後就以5：6敗下陣來，這場比賽金鶯曼卡索4打數2安打貢獻1分最為優秀，藍鳥部份則是小古瑞爾4打數3安打1分打點最佳。