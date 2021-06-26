台股來到這個位階，距離再度刷新歷史新高，已如探囊取物，但一個月前，你能想到行情走勢會如此嗎？

一個月前，確診數字仍在每日動輒500、600人的高峰，而台股自15159點反彈來到16600點左右，正好面臨月線與季線的雙重反壓。這時，市場上會有許多這樣的聲音告訴你：「反彈結束」、「兩條均線的反壓就是巨壓」、「疫情沒那麼容易放過台股」諸如此類。樂觀一點的會說，台股應該要回到15500點附近打第二支腳，醞釀再攻；悲觀一點的甚至會說，台股將再次破底、萬劫不復。會出現這樣的兩種解讀，筆者只能說，都是因為對疫情的了解僅停留在表面，以及過度依賴技術分析所造成的結果。

今天我們來分享一個重要的觀念。就大方向來說，大盤的走勢十之八九，是在反應「基本面價值」，因為它是所有上市股票的加權總和，當企業有獲利、股價往上漲，指數就會被帶動，且因為它是評斷所有的上市公司，因此不容易被單一股票或單一族群影響太多。至於「技術分析」，頂多用來看看多空氛圍、市場信心度、量價結構等，可以參考，但比重絕不能太高。

過去幾次的專欄，我們分享過如何判斷疫情正在降溫，還有如何解讀這個非常重要的指標─外銷訂單。由於台灣是出口導向，因此外銷訂單大致能反應國內的多數企業，依產業別的不同，未來1-3個月的出貨、營收與獲利狀況，可謂是股市領先指標。

今年以來，台灣的外銷訂單數據連連告捷，換句話說，台股基本面一直維持十分強勁的狀態。就如同人的免疫力強，生病也會好的快一樣，因此台股，得以在5月疫情爆發回檔2500多點之後，迅速V轉向上，這都是相輔相成的硬道理。周五（25日）大盤上漲95點，收在17502點，創近2個月來新高，周線連6紅，接下來有機會挑戰歷史高點17709點。

這個禮拜，已經公布的5月外銷訂單，再度傳出佳音，這表示6、7、8月，台股基本面無虞。而經濟部統計處也預估，6月的外銷訂單數字將會持續傳出捷報，因此我們也可以樂觀預估，7、8、9月，台股基本面無虞。而從這兩項數據的重疊月份，我們就可以得出，「台股好78」，未來兩個月，是必然要參與的，那麼現在時間已經來到6月底了！你知道該怎麼做了嗎？

（本文作者為摩爾投顧分析師林鈺凱）

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