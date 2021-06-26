今（26）日下午疫情記者會上，指揮中心宣布屏東累計12例「Delta印度變異株」確定病例，消息一出，引發當地網友嚴重不滿，因為屏東遭變種病毒入侵，跟祕魯返台祖孫有連帶關係，可他倆戶籍都在台中，因此指揮中心15日宣布確診個案時，將該祖孫列入台中病例，然而屏東縣府明知他們歸國，隨即搭防疫計程車前往老家枋山鄉居家隔離，但縣長潘孟安卻未及時示警，甚至還開心在臉書喊+0，導致當地人根本不知道確診者可能已進入社區，隱匿舉動讓PTT屏東網友不禁炮轟「真的覺得一般人民很可憐，無法第一時間得知最新訊息！」

針對屏東爆發「Delta印度變異株」群聚感染一事，PTT有當地鄉民爆卦高嗆「屏東縣府到底要不要出來道歉了！6/14就知道縣內有2例確診，而且還是從高風險的祕魯歸國，如果當時就積極篩檢疫調，是不是就能提早發現他們有偷偷跟鄰居接觸，也就能阻止後續的傳染了呢？結果縣府非但沒有積極處理，反正這2例在當時不算在屏東+2，我看縣長臉書6/14還在開心慶祝連續幾天+0 ，慶祝端午節！完全沒提到楓港居家隔離驗出2例確診，村里間根本沒人知道身邊就有確診者」。

不僅如此，由於原PO爸爸曾送麵給屏東染疫司機吃，雙方相處了5分鐘，因此目前也被匡列隔離，令原PO甚是心疼擔憂，並感嘆「真的覺得一般人民很可憐，無法第一時間得知最新訊息！」

然而回顧潘孟安昨（25）日接受《中央社》的採訪內容，面對該確診祖孫6月6日自秘魯返台，於屏東枋山鄉娘家居家檢疫一事，潘孟安強調，縣府有進行電話關懷，在發現他們發燒後，隨即就請救護車送醫檢測，直到14日證實確診，目前該祖孫已收治在負壓隔離病房。

對此，觀察14日、15日潘孟安臉書的多篇貼文，僅提到端午平安、慶祝+0，或提醒長輩注射疫苗，好比「屏東連7天+0，謝謝大家齊心防疫的汗水！」「端午節平安，屏東持續+0，最新防疫重點馬上看！」等，對於該祖孫屏東染疫的情事隻字未提，如爆卦完全屬實，怪不得當地網友如此氣憤。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922