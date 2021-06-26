台中市西屯市場周末蔬果攤商人潮頗多。（陳淑芬攝）

台中市向上市場攤商說，這波疫情以來，假日人潮僅剩3成。（陳淑芬攝）

台中市近午下雨，草悟道遊客人跡稀少。（陳淑芬攝）

科博館的綠地僅有零星民眾戴口罩散步、運動。（陳淑芬攝）

國美館、美術園道等園區綠地，周末也未見遊客。（陳淑芬攝）

近來雖連日疫情趨緩，已逾月全國防疫第三級警戒再次延長，防疫單位唯恐民眾鬆懈，喊出「再忍一忍」。昨天週末假日，台中市向上市場及西屯市場；草悟道、美術園道、國美館及科博館等公園綠地都未見明顯爆增人潮，民眾配合防疫減少出門。值得一提的是近午下起大雨，1家知名土窯雞烤鴨店竟出現撐傘排隊人潮，可見美味還是難抗拒。

中市傳統菜市場包括向上市場及西屯市場，昨天人潮並沒有明顯的增加，西屯市場的葉菜類、水果攤商的人潮頗多，近午時用餐熱門時刻竟下起大雨，向上市場1家知名土窯雞烤鴨店竟出現撐傘排隊、肉羹老店騎樓也有多位消費者等候。

「這波疫情以來，假日人潮減少剩3成！」向上市場攤商說，自5月間的疫情第三級警戒以來，傳統市場人潮銳減，平日約僅剩1成、假日約剩3成，持續至今並未有起色。1名攤商不諱言地表示，雖然人潮少生意不好，但收支維持就好，若人潮多、賺得多，但萬一造成疫情破口，大家都很害怕，畢竟「活命最重要」。

第三級警戒期間，不但公共場館關閉，並停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會，避免不必要移動、活動或集會。大部分民眾宅在家已逾月，近來疫情趨緩，雖全國三級警戒延長再次至7月12日，但科博館、國美館、草悟道、美術園道等公園綠地，也僅見零星民眾戴口罩散步、運動，並未出現擁擠人潮。