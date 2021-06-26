中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今(26)日花蓮地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。今晚起西南風逐漸增強，中南部的雲量較多，一整天斷斷續續有短暫陣雨或雷雨，預計這種西南風較強的天氣型態將會維持到下周三(30)日左右。

大雨特報。(圖/氣象局)

氣象局表示，今（26）日晚至明（27）日西南風增強，台灣南部地區雨勢增大並有陣雨或雷雨，苗栗至中部地區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，中南部地區易有短延時強降雨，南部地區有局部豪雨，中部地區亦有局部大雨發生的機率；其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生。

此外，氣象局還發布高溫資訊，西南風沉降影響，東南部地區有焚風發生的機率，明(27)日台東縣地區為黃色燈號，請注意。台中以北、基隆北海岸、東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島及金門、馬祖易有8到9級強陣風，大台北地區亦有較強陣風。