資深男星歐陽龍和傅娟生了3個女兒，分別是25歲的歐陽妮妮、21歲的歐陽娜娜和16歲的歐陽娣娣，她們從小就是頗有人氣的星二代，3姊妹也一個個陸續進入演藝圈發展；娣娣一出道就到大陸演戲，但外貌卻被嫌棄比不上2個姊姊，近日妮妮曬出和娣娣的姊妹合照，發現娣娣長大更美了，她們穿著貼身馬褲下半身曲線全被看光。

日前歐陽妮妮在IG更新近況，罕見PO出跟娣娣的姊妹合照，並替小妹向大家解釋她的IG停止更新快一年，都是因為「帳號找不回來」，只好辦新的帳號；妮妮和娣娣站在一起身高幾乎一樣高，她也忍不住好奇地說，「究竟小妹的身高會不會超越我呢？」。

歐陽妮妮(圖左)曬出和歐陽娣娣(圖右)的姊妹合照。(圖/ 摘自歐陽妮妮IG)

歐陽娣娣顏值隨著年紀也越來越漂亮。(圖/ 摘自歐陽妮妮IG)

畫面中歐陽妮妮和娣娣穿著姊妹裝，夢幻色系的休閒上衣搭配目前流行的貼身馬褲，對著鏡頭擺出各種姿勢，看起來感情非常好；而兩人下半身也因為馬褲緊身的設計，曲線全被看光，雙腿都很纖細，仔細看連駱駝蹄都很明顯，不禁讓粉絲看了超害羞。

昔日歐陽娣娣經常被認為是歐陽三姊妹顏值最低的，但隨著年紀越大人也越漂亮，網友看到近況也都頻頻誇讚，「哇，娣娣長大了」、「三姊妹都超美的」、「娣娣越來越漂亮」、「妳們的腿也太長了吧」、「願意等她18歲」。