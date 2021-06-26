台北農產運銷公司爆發群聚感染，經統計至25日，第一果菜市場、濱江市場及環南市場共127確診，台北市長柯文哲宣布推出萬華2.0專案計畫，專門處理批發市場感染，準備1萬劑AZ疫苗讓市場人員施打，下周也會找中央疫情指揮中心醫療應變組副組長王必勝幫忙，再全面做一次PCR核酸檢測。

柯文哲今在防疫記者會上指出，北市防疫分2個作戰群，一個是專門處理萬華批發市場，也就是「萬華2.0專案計畫」，其他11個行政區持續清零，目標每個禮拜比上個禮拜確診數少。

他表示，從已公布數字來看，疫情的確是慢慢在趨緩，不必要給民眾太多恐慌，但政府該做的還是要做，20個急救責任醫院快篩陽性數量，很清楚一開始降很快，後來變得不容易，躲在社區裡一個個挑出來需要有耐心，沒有想像那麼容易，一開始是大會戰，現在需要耐心和愛心一個個把潛藏在社區裡的感染源挑出來消滅掉。

柯文哲說，北農分為第一果菜市場（萬大市場）、濱江市場，萬大市場截至25日，累計63人確診，確診者北市占21人、新北市42人，前幾天找衛福部長陳時中討論，疫調系統應該以身分證字號基本參數，再分居住地、工作地、其他，分別挑出負責的縣市政府。

他強調，北農案一開始北市府沒看到全貌，以萬大市場例子，新北市人數是台北的2倍，資料上傳疾管署，北市只看到居住地在台北市的，有瞎子摸象的問題，討論後向中央提出以後工作所在地不同縣市也要通知，北部區管6縣市多一個「按紐」，要通知工作所在地的縣市政府，先前台灣疫調系統有一個盲點，知道問題在哪找出來解決掉，發現問題不論黨派，科學對科學講清楚。

柯文哲指出，濱江市場問題也是一樣，台北10人、新北8人、基隆2人，至25日有20例確診，基隆市長林右昌也不用抱怨太多；環南市場至25日有44例確診，其中台北15人、新北29人，為什麼一開始做批發市場疫調沒有全貌，現在應該沒有問題了，即日起疫調有即時訊息交換，做更完整匡列。

他說，策略是準備1萬劑疫苗，讓所有人施打疫苗，預計下周打完，也會放寬資格，承銷人若有4個工作人就全都造冊，1萬劑AZ疫苗全部施打，下周會針對批發市場再做一次PCR，快篩陰性才可以進入工作，但不代表未來1、2周不會發生感染，既然中央在苗栗有經驗，會找王必勝來幫忙做大規模PCR篩檢，萬大、濱江市場設前進指揮所，從疫調、篩檢、打疫苗一站式處理，在這段時間內萬華地區有發現熱點，就點狀消滅。

柯文哲還說，大家只要很誠懇面對問題，依科學態度把問題釐清，找出系統缺陷，該怎麼做就怎麼做，疫情整個來講還是在趨緩，北農、環南市場的確是問題，知道問題就用耐心解決，問題存在，但我們知道問題在哪，我們會把它解決掉。