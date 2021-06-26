對於高雄巿議員黃紹庭日前指出高巿府將移工仲介列第三類「高風險接觸者」施打疫苗是好心肝翻版。前民進黨高雄市黨部主委黃彥毓質疑黃是雙重人格、雙重標準。黃紹庭則反駁，他不反對移工仲介施打，綠營才雙重標準。

投入前鎮、小港區市議員參選的黃彥毓指出，高市府預定施打疫苗對象其實都是可能接觸國際移工的人，例如第一線運載國際移工的防疫巴士駕駛，以及經常需協助現場處理相關事務的人員與通譯。印度變種病毒都已入侵台灣，難道不先針對境外部分加強防疫？

他還指出，黃紹庭身為「高雄市就業服務商業同業公會」長期顧問，先公然質疑將移工仲介列為接種對象，下一秒卻發文給高市府衛生局，要將公會會員列為疫苗注射優先名單，拿黃的雙重國籍事件，嘲諷雙重人格、雙重標準。

黃紹庭駁斥說，他是質疑高市府沒有依規定先向中央申請，就會如同好心肝翻版。他擔任顧問的「高雄市就業服務商業同業公會」，會員裡就有移工仲介，移工仲介為第一線工作人員，他發文給衛生局，希望高市府能依規定向中央申請。

黃紹庭強調，中央規定的「第三類優先施打順序」，並沒有包含移工仲介，他也認同移工仲介是高危險族群，只是高巿府未依規定申請，就替移工仲介施打，是公然違背中央，為此他才替移工仲介所屬的就業服務公會發文市府請命，他也請綠營不要雙重標準，只監督在野黨，不監督執政的市府團隊是否合乎規定。