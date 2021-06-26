去年就提醒阻絕境外！Delta病毒侵台侯友宜直言「有夠難過」 痛批中央入境普篩做半套

印度變種病毒Delta入侵台灣，新北市長侯友宜26日表示，他從去年3月開始就呼籲入境普篩，卻獲得「沒有必要」的結論，對於現在中央的邊境管制，他則痛批是「做半套」，怎麼會只針對7個國家？應該每個入境都要入住集中檢疫所與防疫旅館，並採檢2次。此事也在網路上引起網友熱議，不少網友也紛紛質疑並痛批中央政府。

針對入境普篩，侯友宜今在記者會上表示，自己6月初就一直在說Delta變種病毒要進來，要阻絕境外，結果中央公布後，他認為是只做半套，Delta病毒已經傳播到92個國家，怎麼會只有針對7個國家？他更指出，無論哪國，入境者都要採兩次，入境PCR、隔離期滿再採PCR，好好落實把關，「我真的很少講很嚴肅的話」。

此事也在PTT上引起網友熱議，「開戰了？」、「不篩就不知道，好棒」、「要全面啦，美日英都有Delta」、「中央到底在蠢什麼？加強邊防很難？」、「入境普篩又不是全民普篩，為什麼不做徹底？」、「一天入境多少人而已、也不篩」、「幹嘛不入境和解隔離全部篩？還要看護照或資料確認哪一國入境？作業流程分2套很難管理」。

有些網友則質疑指揮中心，「為了省8億，紓困多花8500億，這政府太扯了」、「8億VS.紓困8000億+百業蕭條+幾百人命」、「入境普篩只做七個國家？？？」、「篩7個到底是怎樣，普篩這麼花錢嗎？」

還有網友則稱讚侯友宜的說法，「侯沒錯阿，中央不做」、「侯友宜又沒說錯」、「侯友宜還真是不鳴則已」。