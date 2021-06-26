有些人在談戀愛時很黏另一半，星座運勢網站「星座漫畫」分析，巨蟹座、雙子座、雙魚座在愛情中沒有安全感，他們希望對方的愛跟自己付出的一樣熱烈，因此會想要整天纏著對方，希望獲得對等的回應，愛上就會賴著不放，藉此確認彼此的愛情有多濃厚。

▍第三名：巨蟹座

巨蟹座在戀愛中很玻璃心，非常依賴另一半，他們認定一個人的時候，就會毫無保留的付出，把所有心力、注意力都放在對方身上，世界完全繞著情人轉。巨蟹座談戀愛時很脆弱，需要對方給予足夠的安全感，所以愛上就會賴著對方，希望這段感情都不會變質。

▍第二名：雙子座

雙子座看起來好像對什麼事情都無所謂，一副沒心沒肺的樣子，其實他比誰都還沒有安全感，尤其是遇到真心深愛的對象，他們會很提心吊膽，深怕被甩掉，雖然有時候還是喜歡耍小孩子脾氣，希望另一半可以哄一哄他，其實這是他非常在乎的表現，他希望對方能表現出同等的在乎，才能讓他獲得安全感，堅定兩人能在一起一輩子的決心。

▍第一名：雙魚座

雙魚座本來就是一個為愛而生的星座，談戀愛的時候會把情人當做生活的重心，他們渴望像童話一樣甜蜜浪漫的愛情，所以會非常用心經營感情，用心照顧另一半，努力創造情趣，只為了對方也用真心對待自己。雙魚座一旦愛上就會想要黏著對方一輩子，無論遇到什麼考驗都不會放棄這段愛情。