霍伊別爾 拚命的表現被受讚賞 （圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-16強】[丹麥@威爾斯(中立場地)][06/27(日)00:00][編號584]

在丹麥在發生了埃里克森 Christian Eriksen 的事件後，球隊奇蹟地晉級十六強。一眾球員心理經歷了高山低谷，在第二場分組賽上半場面對比利時，以及對上俄羅斯的最後一場分組賽表現無懈可擊。

[23]霍伊別爾 Pierre Højbjerg 面對俄羅斯時控制了整個中場，不但掃蕩對手的進攻，同時也為前鋒隊友作出準確的傳送，助攻了第一顆進球。[9]布瑞斯威特 Martin Braithwaite 在鋒線上不斷作出無球跑動牽制對手，也作出第一線的攔截，勤奮表現減輕中後場隊友壓力。 [12]多爾貝爾 Kasper Dolberg 在替補上場後在前線製造不少威脅，他為球隊提供了多一套的進攻策略。

拉姆塞 需要作出更多的貢獻為國家爭取勝利（圖片來源︰達志影像）

威爾斯在最後一場分組賽對上義大利時在陣容大幅改動下表現差勁，在本場16強淘汰賽必須要作出改善，中場進攻與防守需要提高緊密度，控球量也需提升，更加必須要降低丹麥邊鋒的進攻威脅，斷絕丹麥前線三位攻擊球員的供應。威爾斯要取勝的話，[10]拉姆塞 Aaron Ramsey 需要在中場作出更多切入，干擾丹麥的防線。丹麥球員的一對一防守十分出色，但在禁區外圍位置的切入走動比較沒有深度補位，特別是當 [11]貝爾 Gareth Bale 的走動節奏有所改變的時侯。

雙方實力差距不大，90分鐘打平的機率很高。有進入加時或要以十二碼分勝負的話，丹麥有機會延續氣勢，最終晉級8強。[和/0:0/1:1]

義軍本屆的攻擊鐵三角 因西涅、因莫比萊貝拉爾迪 十分有威力（圖片來源︰達志影像）

【足球-歐國盃-16強】[奧地利@義大利(中立場地)][06/27(日)03:00][編號585]

義大利上場對上威爾斯時換上好幾位先發球員表現同樣出色，防守穩固進攻銳利。雖然先發輪換會對球隊的穩定性有影響，不過本次的確十分有效，球隊目前有18至20位在良好比賽狀態的球員是很理想的事。

[6]維拉提 Marco Verratti 的復出對球隊有正面影響，大大加強了中場的控球以及節奏操控實力。面對威爾斯時巧妙地將球作方向轉移，為隊友作出支援爭取進球，他在淘汰賽時一定會是關鍵一員。主帥 曼奇尼 Roberto Mancini 上場更換了前線三位攻擊球員，不過本場應該會再次派遣 因西涅 Lorenzo Insigne、因莫比萊 Ciro Immobile 及 貝拉爾迪 Domenico Berardi 復任先發。這進攻鐵三角在得到充分休息後，本場集中火力攻破奧地利的防線。

[8]阿拉巴 David Alaba 是奧地利陣中最重要球員，本場會先做好後防的任務，之後再會推前至中場作出助攻。這算是個先穩守再突擊的策略將可提升球隊的爭勝機會。前鋒 [7]阿爾諾托維奇 Marko Arnautović 雖然是有能力改變局面的球員，但他最近狀態一般，本場面對義大利希望他戰意旺盛，為義軍製造一些麻煩。

奧地利以不錯的分組賽成績晉級16強，但義大利的實力比較強橫，預計意軍將可90分鐘之內獲勝晉級8強。[義大利勝/2:0/3:0]