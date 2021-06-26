「安全阿姨」林女士說，終於能夠自在呼吸了，醫護團隊祝福她出院。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

「安全帽阿姨」林女士染上肺炎病毒，擔心老母親擔心而隱瞞，出院換上便服，終於可以健健康康的向母親請安。（慈濟醫院提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣今天仍然維持零確診，累積病例68人、居家隔離人數35人、染疫死亡2人。5月底，花蓮市一間安全帽行老闆娘確診，感染源不明，因病情變化極快，轉入慈院重症病房，她兒子透過網路為母親集氣祝福，網友們紛紛為這位「安全帽阿姨」祈福。6月18日終於移除呼吸器，歷經近1個月的住院治療，今天帶著醫療團隊祝福出院。

花蓮慈院院長林欣榮、重症加護內科病房主任陳逸婷、醫務部主任吳雅汝與護理部主任鍾惠君等團隊成員，為林女士（化名）送上安心祝福包及淨斯本草飲濃縮液。由於林女士部分家人正在自主健康管理中，團隊透過視訊連線，讓林女士與家人分享出院的歡喜。

「可以自此呼吸，就好像人生重來一次！」林女士說，病況恢復，清醒著感受自己的呼吸，感動，很難言語，真的感謝醫療圖隊的用心，吳雅汝醫師，當下就給了一個擁抱，這是林女士確診被隔離後第一個接受到的擁抱，也是重生後的第一個擁抱，真的好溫暖。醫師吳雅汝回憶起當時的情境，心裡只有一個念頭，能自在呼吸是多麼好，為林女士重生感到高興，花蓮慈院的中西醫合療，也讓林女士印象深刻，透過中西醫合療，對醫療團隊更有信心。

被網友暱稱為「安全帽阿姨」的林女士，出院後最想做的事情有兩件，第一件就是想送醫療團隊一人一頂安全帽，感謝花蓮慈院守護她的健康。另外一件事，就是換上便服跟80多歲的母親視訊，原擔心母親年紀大，無法承受女兒罹患新冠肺炎的壓力，一直不敢告訴母親，還好現在平安出院，可以健健康康的向母親請安，讓母親能安心。