金門機場目前赴台班機只有3班，出現一位難求的情況，每天仍有不少人登記候補。（民眾提供）

楊鎮浯縣長宣布台金航班維持基本運能，但允諾視疫情發展檢討調整。（縣府提供）

金門機場目前赴台班機只有3班，出現一位難求的情況，每天仍有不少人登記候補。（民眾提供）

縣府觀光處長丁健剛強調，金門沒有輕忽疫情的本錢，但會視疫情檢討和調整台金航班。（縣府提供）

疫情發燒進入3級警戒以後，金門機場航班從尖峰時期每天約40班，大幅縮水至目前僅有3班，讓有急事赴台的民眾抱怨一位難求，今天出現有人苦等4、5天還無法成行，索性跪地請求中央和地方政府幫忙，讓其他旅客看了也心酸的場面。

縣府強調，縣府1999專線針對有就醫、奔喪等緊急特殊需求鄉親，在當事人提出相關文件後，就會立即與航空公司溝通，提供「優先候補」的服務，過去1個多月以來已完成50餘件之多。

遭旅客點名喊話，要求趕快解決的楊鎮浯縣長表示，金門沒有輕忽疫情的本錢，在全國延長3級警戒，近日又有印度變異株入侵和群聚感染情事，為堅守金門這塊全國唯一淨土，只能限制台金航班來降低人流移動風險，希望鄉親可以諒解。

楊鎮浯強調，他身為金門地區防疫最高指揮官，要做出協調航空公司減班的決定，心中十分為難，但基於維護廣大鄉親的健康，「相信這個決定是對的，而對的事就該堅持下去！」他要再次請求中央在台灣機場端就能全面普篩，以降低病毒入侵離島風險和減輕離島醫療壓力。

楊鎮浯表示，他要向因此造成不便的少數鄉親、民眾致歉，但如果真有緊急狀況必須赴台，可撥打縣府1999專線，縣府團隊一定會盡力為大家服務，也會持續關注變異株疫情變化，只要沒有擴散並對金門產生威脅，地區疫情指揮中心就會進一步檢討和調整台金航班。

縣府說明，自5月19日全國同步3級警戒起，台金空中運能配合調降，目前每日台北、台中、高雄均只保留1航班往返，維持鄉親基本需求的運能，在一定程度上也可控制往返人流，有效降低金門淪陷的風險。

縣議員董森堡也指出，近日他接獲許多需赴台看診的鄉親陳情，抱怨班機一位難求，1個多月前就訂不到位子，一直無法回診了解病情，因此憂心忡忡，四處請託也沒有結果，希望民航局及航空公司聽到民眾心聲，能考慮擴大機型或增加航班，以解決當地民眾的需求。