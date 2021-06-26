受限於台灣疫情進入三級，才透過新聞稿宣告成立的全新職籃聯盟T1，26日突然透過才剛建立不到1周，且粉絲人數連破百都沒有的官方臉書粉絲團，公布聯盟LOGO圖樣，也清楚解釋這個全新職籃聯盟LOGO的含意，只是採取這種靜悄悄，甚至有點偷偷摸摸形式公布，讓外界更加摸不清楚頭緒。

以下是臉書粉絲團上面的LOGO含意內容，「T1 League名稱中的T代表著Top（頂尖）更代表著Taiwan（台灣），在Logo等視覺設計上將T與1兩字結合，巧妙勾勒出台灣的輪廓，代表T1 League在地紮根的決心，並特別以小寫t呈現，象徵面對未來的挑戰聯盟也謙虛以對。

台灣是座四面環海的島嶼，因此在視覺主色上選擇象徵汪洋的深藍色，沈穩的色系目標打造台灣籃球最高殿堂，並將聯賽的熱情、能量、影響力如海浪般向外擴散。」

T1聯盟由台北台啤、台中太陽、高雄海神與新北中信4隊組成，先前雖有傳出可能擴編到6隊，卻還沒後續消息傳出，甚至目前除了台中太陽與高雄海神成軍動作較大，台北台啤、新北中信兩隊卻都很低調，至今都還沒發布任何球隊相關訊息，只能說在疫情影響下，確實很難做出有效宣傳吧！