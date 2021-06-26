大陸人氣偶像團體「時代少年團（TNT）」18歲隊長馬嘉祺，日前爆出高考成績不理想，總分307分，數學僅拿25分，讓他學霸形象徹底崩壞。馬嘉祺今(26日)凌晨3點多更為此在微博PO文道歉，坦言他一直都清楚自己是一個普通人，抱歉讓粉絲、父母失望了。

大陸高考日前放榜，身為應屆考生之一的時代少年團隊長馬嘉祺，考試結果令人關注。然而陸網早前就瘋傳馬嘉祺的高考成績單，訝異他滿分750分僅考了370分，其中數學、英文分別只拿了25分與44分，與他平日愛看書的學霸形象差很大。

馬嘉祺道歉文。(取自馬嘉祺微博)

更有網友大膽直言：「他不止一次被拍到看書與學習的視頻或者照片，看起來很專注的樣子，之前還在工作之餘，各種背單詞，真的很努力了。再加上馬嘉祺高考前後也上了很多熱搜，應該是很有信心的樣子。怎麼最終連文化課分數線都沒達到，到底哪裡出了問題？」吸引其他網友留言討論「每次都看第一頁，能考得好才有鬼」、「太打臉了哈哈哈哈」、「學霸人設最容易翻車了，真以為各個都是王力宏」。

馬嘉祺高考成績差強人意，他亦自責在微博發文道歉，「前段時間我一直住學校補落下的文化課，可惜這個結果不太理想。其實我一直都清楚自己是一個普通人，可還是想要做得好一點，再努力一點，更像那個厲害的馬嘉祺多一點。不管是給父母，還是給你們，能夠給大家帶去一些期待與希望。但是現在把這個不發光也不發亮的我放在你們面前，對此，真的非常非常抱歉……」粉絲亦心疼直呼，不要抱歉，我們一起面對。