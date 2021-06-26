疫苗短缺，國民黨團總召費鴻泰表示，八大工商團體於6月3日拜會蔡英文總統，表達欲捐贈250萬劑疫苗，後來二度會見蔡英文再度提到時，蔡不置可否，於是約妥21日下午3點到衛福部遞件，未料，當天上午就接到行政院副院長沈榮津來電勸阻。

據了解，身兼國民黨中常委的藍委李德維在23日中常會上，主張設立青年疫苗基金，假使最終無法採購到疫苗，就原封不動退還給捐贈者，當天與會的黨務高層相當低調，坦言此事非常不容易達成，存在很多隱形的困難。

國民黨黨務人士表示，全民引頸期盼疫苗進口，國民黨不能沒有聲音，因此私底下鴨子划水努力了一個月，提前在八大工商團體和蔡英文總統會面前，就當面和工商協進會理事長林伯豐溝通，談到疫苗捐贈，當時林伯豐拍胸鋪一口答應共同來協助，允諾捐贈250萬劑BNT疫苗，所需經費約20億元。

黨務人士說，另一方面，國民黨透過前桃園市黨部主委楊敏盛旗下的盛弘藥商和上海復星、國台辦溝通，表達希望能買到疫苗的訴求，對岸回應會盡力協助，但也說能否促成端看蔡英文的態度。

黨務人士指出，工商協進會本來欲在本周一下午3點遞件申請採購疫苗，約妥由衛福部次長薛瑞元接見，豈料上午接到行政院副院長沈榮津致電勸阻，隨後就暫緩送見，雖然如此，國民黨仍會繼續努力從旁協助，因為暫緩送件不是不要送，就看蔡英文如何解釋。

知情人士表示，這一個月來，國民黨執政的縣市政府期盼自購疫苗，曾找熟稔工商企業界的智庫副董事長連勝文協助，連勝文此次也曾陪同黨務高層一同拜會林伯豐，未料，後來遭綠營高層勸退，使得工商協進會捐贈疫苗卡關。對此，連勝文辦公室表示，尊重工商協進會的任何決定。