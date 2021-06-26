今天在大聯盟場上國民以2：11不敵馬林魚，不過當家重炮手席瓦伯(Kyle Schwarber)棒子依舊火燙，今天在第3局轟出全壘打，目前13戰累積12轟，締造史上首位第一棒13戰敲12轟球員，此外有5發是首局全壘打，也是史上首見，目前他打擊率來到.253，近13戰是.347，有12轟和23分打點貢獻。

KYLE SCHWARBER CAN'T BE STOPPED 🔥



He's now hit 9 homers in the last 6 games 🤯



(via @MLB) pic.twitter.com/azKVxSLdrD — SportsCenter (@SportsCenter) June 26 2021

而如此強大的打者竟是小熊去年不要的棄將，席瓦伯去年在小熊累積59場出賽，有11轟和24打點，但高層並不滿意，希望重建的小熊便將他釋出，找來彼德生(Joc Pederson)頂替他的位置。沒想到今年來到國民他徹底爆發，近況火燙到不行，目前已累積22轟，離全壘打王25轟只差3轟了！

可惜今天國民其他打者並沒有好表現，先發左投手列斯特(Jon Lester)投2.1局被敲5安打狂失7分，吞下本場比賽敗投，目前自責分率上升到4.99，本季表現依舊沒有起色。反倒馬林魚先發羅培茲(Pablo Lopez)投6局被敲2安僅失2分，送出9次三振成功奪下勝投，兩邊形成強烈對比。

馬林魚在首局就無情轟下4分，杜瓦(Adam Duvall)貢獻一壘安打先馳得點，接著游擊手羅哈斯(Miguel Rojas)揮出左外野方向3分炮，一舉將比分拉到4：0領先。之後國民在3局上半立馬反攻，席瓦伯在2好2壞時擊出左外野方向全壘打，接著老將齊瑪曼(Ryan Zimmerman)補上一壘安打，比數追到2：4。

但之後國民就沒再得分，反倒馬林魚持續添加分數，在4、5局各拿1分，第8局庫柏(Garrett Cooper)敲出中外野方向2分炮，將比數擴大到11：2，最終國民無力反撲，比數也就定在這了。今天國民最佳打者是席瓦伯，他4打數3安打貢獻1分，馬林魚則是多點開花，杜瓦、羅哈斯、庫柏三人合計就貢獻了7分打點。