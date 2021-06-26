前立委張顯耀遭爆特權施打疫苗，引發各界關注，但值得一提的是，在同黨前立委黃昭順接種疫苗事件爆發後，高市衛生局聲稱已清查施打名單，並未發現發現類似插隊打疫苗的案例，事後又爆出張顯耀在黃昭順施打前2天已完成疫苗接種，對此，衛生局解釋，兩事件本質上有所不同。

黃昭順事件爆發後，本報於6月3日向高市府衛生局詢問，是否還有類似插隊打疫苗的案例發生，當時衛生局回應，在相關接種秩序上，並未發現有插隊使用濫權施打疫苗的情形，也會持續追蹤是否有相關情況發生。

但近日被爆出的張顯耀特權施打疫苗事件，經衛生局證實，是在黃昭順事件前2天發生，且現在才著手調查，不免讓人質疑，衛生局當時的查核是否有疏失。

對此，衛生局解釋，這兩個事件在本質上有所不同，黃昭順基本上是位在造冊之列的接種，北市府也明確表達黃昭順是職業藥師，並被視為接種對象之一，且中央流行疫情指揮中心也說明，只要符合資格不限地點接種，後續也會再請他們進一步說明。

衛生局對張顯耀事件做出說明， 義大醫院稱張顯耀是義聯集團員工，擔任該集團兩岸事務委員會主任委員，除負責該院及整個義大醫療體系的防疫物資調度外，也是該集團疫苗採購小組成員，但院方均未能提出相關工作證明等其他造冊文件影本佐證，所以認定義大醫院列冊與實際進出人員不符，也說明與黃昭順事件有所不同。

由於衛生局對照5月28日義大醫院提供的接種名冊，顯示義大醫院列冊與實際進出人員不符，依違反傳染病防治法第29條，處以新台幣30萬罰款，而衛生局雖然仍未與張顯耀取得聯繫，但在義大醫院提供的相關事證中，並無法證明張顯耀具有接種資格，並參酌他多次發表對於疫苗接種政策的公開說法，顯然悖離他於5月28日接種AZ疫苗之行為事實，因此依違反傳染病防治法第36條，處以新台幣1萬5000元罰款。