國境之南遭傳染力極強的Delta印度變種病毒入侵，引發民眾恐慌，對此就有專家提醒，大陸曾有關於Delta病毒的報告指出，凡待在同一空間15秒，就可能遭Delta傳染，因此雖然此次匡列的人數眾多，各界嚴陣以待，但民眾仍不可大意，還是要落實後續防堵措施，並呼籲終養盡快讓當地村民接種疫苗。

由於Delta病毒比過去新冠病毒傳播力高出6成，許多成功防疫的國家最後也破功，因此針對Delta病毒屏東群聚案，屏東縣衛生局已緊急匡列相關接觸者136人，其中99人進行居家隔離，32人自主健康管理，5人自我健康監測。

對此根據《ETtoday新聞雲》報導，林口長庚副院長邱政洵得知Delta侵台後十分憂心，直言台灣防疫狀況先天採購疫苗速度本就不及國際，後天又遇到病毒難阻絕境外的問題，可謂「先天不足、後天也不太良好」。

加上，由於國內目前僅有485.66萬劑疫苗，就算每人只打1劑，也只能保護2成人口，可無論AZ或莫德納，都需打到2劑才有7成保護力，因此邱政洵提醒，美國已取得全人口2至3倍的疫苗，鄰近國家韓國也掌握2億劑疫苗，所以台灣想有效防堵病毒，就必須盡快發放已取得的疫苗，並增加採購量。

又中國附醫副院長黃高彬也呼籲指揮中心和屏東地方政府，有鑒於南部人較為熱情，人與人相處往往很親密，屏東確診白牌車司機接觸者中有一名外籍看護，若可傳染期間該案跟同鄉同胞有接觸，恐導致苗栗群聚感染事件重演，縣府務必多加留意，對看護接觸者進行採檢。

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國內首見！印度變異株爆本土群聚 6人全染Delta病毒

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