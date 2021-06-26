印度（Delta）變種病毒來勢洶洶，衛福部長陳時中表示，即日起自英國、秘魯等七個重點高風險國家入境，一律住集中檢疫所。但新北市長侯友宜質疑，怎麼會只針對7個國家，應該每個入境都要入住集中檢疫所與防疫旅館，並採檢2次。新北市議員葉元之指出，若早點入境普篩，就不會造成病毒竄社區，他更直言陳時中幹話講太多，民進黨似乎要放棄他，改造另一個神了。

葉元之今(26日)在臉書上表示，印度Delta病毒侵台，疫情指揮中心宣布入境全篩，陳時中終於接受國民黨意見，這也證明在野黨不是為反對而反對，反倒是有些網路蟑螂為反對而反對。

葉元之指出，面對境外病毒的來襲，侯友宜曾多次呼籲入境普篩，但中央就是不聽，還說會有偽陰偽陽性的問題，會浪費資源，但實際上當時每天入境者大概就2000人左右，而現在新北每天可篩到6000人，所以是要不要做的問題，「最可笑的是，民進黨發言人，為了反對入境普篩，還把入境普篩講成認知作戰」。

葉元之直言，如果入境普篩，諾富特飯店破口不會爆發，只要當時入境的國內外機師都篩檢，就不會讓病毒流竄台灣社區；台灣600多條寶貴性命，就有可能不會枉死；全台各地商圈不會像今天一樣出現倒店潮。

葉元之更發現，陳時中之前被捧上神壇，民進黨倡導防疫要「順時中」，也拉高民進黨施政滿意度，但隨著陳時中不斷的髮夾彎，甚至說出一堆類似「病毒跑得比公文快」的幹話，民進黨似乎決定要放棄他，改造另一個神，而這個神，就是綠委鄭運鵬口中的「國民女婿」。