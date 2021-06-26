印度DELTA病毒株因「祕魯祖孫」入侵屏東枋山鄉，緊張氛圍充斥全鄉，尤以楓港、善餘村最為緊繃，為此，屏縣府下令26日起連3天2村的商店市場全面停業，但強調是強化三級警戒並非封村，且已向中央爭取1200劑疫苗，將於27日起為2村村民施打。

屏縣府指出，楓港、善餘等2村26日起，商店市場停業3天，期間村民避免外出，而縣府26日一早有準備900份防疫民生物資包，包括衛生紙、罐頭、麵、白米、餅乾等逐家發送，不用擔心生活問題，同時也請國軍出動化學兵配合環保局展開全面消毒作業。

此外，縣長潘孟安也向中央爭取1200劑撥補疫苗為2村居民接種，將於26日一早8點開始接種，凡持快篩、PCR雙陰性證明的村民，都可施打。

屏縣府表示，枋山篩檢站延長篩檢至28日下午，而26日中午，計採檢644人，快篩643人陰性，1人陽性，進一步PCR檢驗402人陰性、242人送檢中。

「屏東的土地不會長出病毒，目前都是從境外而來。」，潘孟安強調，屏東沒有要封城封村，只是強化三級警戒，請村民盡量少外出，安心在家做好防疫，同時也拜託網路酸民在鍵盤之後，應多關心第一線防疫人員，不應散播不實言論或獵巫，齊心防疫才是重點。