近期豐沛降雨紓緩水情，石門水庫蓄水量在今天達到1.32億萬噸，正式超越去年同期1.29億萬噸。北水局表示，因尚未達到近5年的平均蓄水量，二期稻作也將開始，民眾仍需節水。

經濟部水利署北區水資源局副局長郭耀程今天向中央社表示，石門水庫在5月30日左右的水庫蓄水量只有1500多萬噸，今天已經回升到1.32億萬噸，超過去年同期的水庫蓄水量。

郭耀程表示，截至今天下午5時，石門水庫蓄水量百分比為65.2％，有效蓄水量為1.32億萬噸，水位為235.93公尺（滿水位245公尺），已超過去年同期的蓄水量1.29億萬噸。

郭耀程表示，雖然石門水庫蓄水量超過去年同期，但還沒達到近5年的平均蓄水量1.54億萬噸，加上桃三灌區一期稻作已經在收成，7月將開始二期稻作的整田期，屆時農業用水需求也會增加，希望民眾即便知道水庫水情有改善，還是要節約用水。

旱災中央災害應變中心22日宣布桃園調整為「減壓供水」黃燈，民生用水減壓供水時段為晚上10時至隔日上午6時，工業與泳池、洗車等非工業用水大戶改為自主節水5%，二期稻作1至4組可展開節水供灌。