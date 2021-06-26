女星謝忻兩年前因不倫戀醜聞，演藝事業瞬間跌落谷底，所幸在她正向又積極的個性下，壓低身段努力不懈後成功翻身，重返螢光幕前；最近各大綜藝節目卻因疫情停錄，謝忻也趁這段時間休養身心，最近她分享種植栽的美照，有感而發吐心聲「疫情越猖狂，就越發需要良善」，但胸前超有料身材藏不住，網友一看大歪樓。

今（26）日下午謝忻在IG曬出在花店賞植栽的美照，更提到在疫情下，每個人都要慰藉與療癒，且認為面對猖狂的疫情，就更需要良善的面對；她也建議大家多種觀葉植物，「被一片綠意包圍的時候，一切都單純與美好」，更有智慧地說，「泰然自若，沒有煩惱」。

謝忻超有料身材根本藏不住。(圖/ 摘自謝忻IG)

照片中的謝忻身邊被綠色植栽圍繞，面露休閒愜意的笑容，看起來身心十分放鬆；驚喜的是，她穿著連身背心裙，裡面只穿著一件超低胸背心，不同角度卻都能看到她胸前深溝，傲人上圍根本藏不住。

網友看到謝忻的休閒美照早把種植栽忘光，紛紛留言讚嘆，「真的很正很美」、「好仙」、「太有料」、「我的視線…」、「這麼美可以嗎？」、「溝深不見底啊」；也有人忍不住開玩笑，「在花店上課30分鐘，在花店拍美照3小時」。