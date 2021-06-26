趙傳年逾90歲的爸媽日前完成新冠肺炎疫苗接種，沒想隔天父親身體突然不適、輕微發燒，媽媽則連續2天出現頭暈症狀，趙傳與兄弟姊妹們相當擔心；所幸父親吃了退燒藥、母親專心休養後恢復健康，趙傳今（26）日透過經紀人感謝關心：「兩位老人家剛打的頭兩天血壓有些偏低，其他都還好。」

近日頻傳年長者疑因施打疫苗發生事故，趙傳坦言爸媽接種前全家人相當猶豫，「討論了很久，但後來想想還是以防疫優先」；兩位老人家打疫苗時的反應也相當可愛：「爸媽是照約定的時間去接種，所以沒有等太久，打完我爸媽也沒有覺得痛，我媽還說『噢已經打完了』。」

趙傳（中）經常陪伴爸媽到近郊走走。（旋風音樂提供）

很多老人家長時間宅在家防疫，偶爾想出門透透氣，都被年輕人勸阻，趙傳表示疫情嚴重前，如果天氣不錯，家裡兄弟姐妹都會輪流帶爸媽去近郊走走，「不過最近只能要求他們待在家裡，看看電視、在家裡稍微走動一下」。

趙傳日前推出新專輯《老不休》，原定7月31日在台北流行音樂中心舉辦演唱會，無奈疫情影響延至11月13日開唱，且他海內外演出活動也全數喊卡，正專心攻讀師大碩士班的趙傳正向思考，「最近要畢業了，剛好準備論文」，並且花更多心思照顧孩子們。