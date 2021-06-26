國內疫苗短缺，慈濟基金會23日由執行長顏博文前往衛福部食藥署遞送申請文件，預計向BNT德國原廠採購500萬劑疫苗。針對此事，總統蔡英文今天(26日)表示，已透過視訊和證嚴上人通話，她跟大家保證，政府一樣會積極處理，並請指揮中心依實際疫苗計畫需求，與慈濟討論，協助相關作業進行。宅神朱學恒直指，在慈濟基金會申請3天後、死亡48人後，蔡總統才想起要視訊，甚麼叫沒效率？這就叫沒效率。

朱學恒26日在臉書指出，慈濟基金會6月23日完成文件提出申請，然後食藥署又用同樣的廢料說法稱沒有原廠授權。26日慈濟基金會再度發出新聞稿，懇求政府比照台積電、永齡基金會批准疫苗。6月23日24例死亡，24日6例死亡，25日5例死亡，26日13例死亡。甚麼叫沒效率？這就叫做沒效率。

朱學恒點出，在慈濟基金會申請3天後、死亡48人後，我們的元首這時候才想起來要視訊，於是說了通篇廢話後，拿舊圖發了一篇文；連「比照辦理」4個字都說不出口，這是活在哪裡的平行世界啊？

網友紛紛表示，「佛光山的沒消沒息，應該改變策略，改買BNT疫苗，也和慈濟聯手一起要求政府比照辦理。」、「視訊一下才能大內宣啊。」、「可是阿中部長說太多單位捐疫苗『很困擾』。」、「可悲的政府，又失敗的政策，口口聲聲說要全力防堵印度變種，還是進來了，入境全篩，管制有那麼難嗎？」、「不懂他們為什麼要擋民間買疫苗，難道會有盜版疫苗嗎？」、「要選票、要支持的時候，動作就很快了。」